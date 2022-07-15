شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ 4 ملايين لتر مياه بحجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة. مخيمات النازحينوجرى خلال المدة من 22 حتى 28 يونيو 2022م، في محافظة حجة، ضخ 3.293.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 584.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 53 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين. فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 44.757 فردًا.

مخيم الزعتريمن جانب آخر، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات، أمس الأول، 599 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 190 مريضا تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 180 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 28 مريضا، وراجع 43 مريضا عيادة الأسنان. كما تم استقبال 59 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 31 مريضا، كما تم عمل 140 تحليلا لـ 74 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 49 أشعة لـ 34 مريضا، كما تم إعطاء 41 لقاحا لـ18 مريضا، وتم صرف دواء الأمراض المزمنة لـ10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 455 وصفة طبية.

إسعاف الجرحىوفي لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية، 37 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.