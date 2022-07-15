شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 منشأة وتحرير 22 مخالفة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة والمرتبطة بها 434 جولة ميدانية أسفرت عن ضبط 22 مخالفة صحية لبعض المنشآت، وإغلاق 16 منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف 66 كجم من المواد الغذائية التالفة، وإتلاف 23 لترًا من العصائر المحضَّرة بطريقة غير صحية.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي م. سعود آل علي، أن أمانة المنطقة تهدف بجولاتها الرقابية إلى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك، ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع.

ولفت إلى أن الأمانة خلال إجازة عيد الأضحى نشرت عدة رسائل توعوية تمثلت بمجموعة نصائح مهمة، ينبغي مراعاتها مثل مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء، وعدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية، كما دعت الأمانة الجميع في حال وجود أي ملاحظات للمبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك.