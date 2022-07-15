شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مستفيد من العيادة المتنقلة بعزلة الدير1500 عملية قلب بمركز الأمير فيصل بن خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ736 مستفيدًا خلال المدة من 22 حتى 28 يونيو 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 77 مريضًا، وعيادة الطوارئ 15 فردًا، وعيادة الباطنية 245 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 27 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ368 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 4 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف فردان.

وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 87 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

أجرى أطباء مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بعسير 1500 عملية جراحية للقلب منها 33 عملية قلب مفتوح و1467 عملية قسطرة قلبية خلال النصف الأول من العام 2022م. وأوضحت صحة عسير أن المركز قدّم خدماته لـ867 مستفيدا عبر أقسام الطوارئ، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 5725، وإجراء 199101 فحص مخبري، وعدد العينات 25838، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 449، كما قدّم المركز خدماته عبر العيادات الافتراضية لـ 1650 مستفيدا، وذلك خلال الفترة نفسها.