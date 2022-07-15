شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 1800 طن مخلفات بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية وادي جازان أعمالها الميدانية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، والنظافة العامة.

وأوضح رئيس بلدية وادي جازان مفرح بن محمد الألمعي أن الفرق الرقابية نفذت 43 زيارة خلال موسم العيد نتج عنها إغلاق 4 محلات وتغريم 6 أخرى، كما تم مصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأدوات غير صالحة للاستعمال، ‏وقال إن أعمال البلدية شملت النظافة العامة في القرى والشوارع والحدائق والمرافق العامة، مبينًا أن البلدية سخرت 215 عاملا، فيما بلغ عدد المعدات وآليات النظافة 30 معدة وآلية، تم من خلالها رفع 1872 طنا من مخلفات الأضاحي والنفايات، ‏وتهيب البلدية بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الخط الموحد 940، أو من خلال تطبيق «بلدي».