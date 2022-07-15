‏الين الياباني يسجل أدنى مستوى أمام الدولار في 24 عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
واصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار الأميركي اليوم (الخميس) في طوكيو، مسجلاً أدنى مستوى له في 24 عاماً عند مستوى 138 يناً الدولار الواحد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتراجع الين وسط توقعات باتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وكانت آخر مرة انخفض فيها الين إلى مستوى 138 مقابل الدولار هي في سبتمبر (أيلول) عام 1998.
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