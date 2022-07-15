محمد بن مسعود - الدمام - التدخين : طبيب العيون يحذر من الآثار طويلة المدى التي يتركها التدخين على البصر (تعرف عليها)

من المعروف أن التدخين له تأثير عميق على جسم الإنسان باعتباره مادة مسرطنة. ومع ذلك ، فإن آثاره لا تقتصر على التسبب في السرطان. أخبر طبيب العيون سوجاتا بول Express.co.uk كيف يمكن أن يؤثر ذلك على صحة العين.

قال بول: “إن تدخين التبغ معروف وثبت أن له العديد من الآثار السلبية على الجسم ، بما في ذلك بصرك.

“يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر بشكل دائم ، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر AMD وإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء”.

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بالإضافة إلى العواقب طويلة المدى ، يمكن أن يتسبب التدخين أيضًا في مشاكل قصيرة المدى أيضًا.

وتشمل هذه متلازمة جفاف العين ، مما يؤدي إلى عيون مؤلمة ومتهيجة.

بينما يتسبب التدخين بلا شك في مشاكل صحية ، فهو ليس وحده ؛ يمكن أن يضر الـفيبينج Vaping أيضًا.

Lenstore يقول: “Vaping يسبب الإجهاد التأكسدي في العين. مع مرور الوقت ، يزيد الـ vaping من خطر إصابتك بإعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي ، وحتى الجلوكوما.

“الجلوكوما يقلل من رؤيتك ويمكن أن يؤدي إلى العمى الدائم إذا تركت دون علاج.”

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن الـ Vaping يسبب ضررًا أقل بكثير من التدخين ؛ نتيجة لذلك ، يُنظر إليه على أنه نقطة انطلاق إيجابية نحو الإقلاع عن التدخين.

الإقلاع عن التدخين هو الهدف النهائي لمعظم الناس في هذا المسار.

تقدم Lenstore ثلاث نصائح للإقلاع عن التدخين:

• حدد التاريخ

• تخلص من جميع السجائر ومنتجات التبغ

• اطلب المساعدة من طبيبك.

توصي Lenstore بتحديد موعد بعد أسبوعين لأن هذا “يمنحك متسعًا من الوقت للاستعداد دون فقدان الدافع لديك للإقلاع”.

علاوة على ذلك ، يضيفون فيما يتعلق بصحة العين: “إذا بدأت في ملاحظة تغيرات في بصرك مثل البقع الضبابية في رؤيتك المركزية ، والحاجة إلى مزيد من الضوء لقراءتها وبدء ظهور الخطوط المستقيمة متموجة ، فغالبًا ما يكون فحص العين هو الطريقة الأكثر فعالية اكتشاف أي أمراض للعيون في وقت مبكر. ”

يمكن أيضًا إجراء فحوصات العين لدى معظم أخصائيي البصريات المحليين.

في غضون ذلك ، تم اكتشاف مؤخرًا أن خطر إصابة شخص ما بنوبة قلبية يمكن التنبؤ به من خلال فحص عينيه.

وجد الباحثون أن المعلومات التي تم العثور عليها من خلال النظر في نمط الأوعية الدموية في شبكية العين يمكن أن تساعدهم في تحديد مخاطر النوبة القلبية لدى المريض بشكل أفضل.

ثم يتم استخدام هذا التحليل جنبًا إلى جنب مع العوامل التقليدية المستخدمة لقياس مخاطر النوبات القلبية لإصدار حكم.

قالت مؤلفة الدراسة ، آنا فيلابلانا فيلاسكو من جامعة إدنبرة: “اللافت للنظر ، اكتشفنا أن نموذجنا كان قادرًا على تصنيف المشاركين ذوي المخاطر المنخفضة أو العالية من MI في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة مقارنة بالنماذج المعمول بها والتي لا تتضمن سوى البيانات الديموغرافية .

“كان تحسين نموذجنا أعلى إذا أضفنا درجة تتعلق بالميل الجيني لتطوير MI.”

من المأمول أن يوفر فحص الشبكية الأساسي في المستقبل معلومات كافية لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية.