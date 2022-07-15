المملكة تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت هيئة الطيران المدني، اليوم الجمعة، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء. وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه” في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزًا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

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