اخبار السعوديه

الطيران المدني تفـتـح أجـواء المملكة لجميع الناقلات المستوفية لمتطلبات الهيئة

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.. رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من الخارج

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض. وتطمئن الوزارة...

4f3b379023.jpgالرياض محمد العواجي
c4c4649c15.jpg15 ذو الحجة 1443 هـ

فتح باب القبول والتسجيل بقوات الأمن البيئي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي على...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 ذو الحجة 1443 هـ

98 ألف مستفيد من مبادرة طريق مكة في 5 دول

شهدت مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية هذا العام 1443هـ ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png15 ذو الحجة 1443 هـ

إرشاد 92 ألف حاج تائه

أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

لقاء بعد فراق وتضحيات وأطفال رجالا في الرحاب المقدسة

مع كل موسم حج يقبل الحجاج ملبين رجالا ونساء في شوق وتوق إلى المشاعر المقدسة، وداخل كل مشعر، نسمع عن قصة إنسانية تتناول حجاجا ظلوا...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

التجميد الجاف لأول مرة في الحج

استمر مشروع المملكة للإفادة من الهدي «أضاحي»، تطوير تقنية حديثة تطبق لأول عالميًا خلال موسم هذا العام لتجميد اللحوم والمحافظة على...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

أكبر جدارية شكر في منى

مكنت اللجنة المنظمة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الحجاج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية، من...

icon-byline.pngبريدة علي الحربي
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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