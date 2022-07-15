الانفجار المحتمل يدفع باريس لمفاوضة ميسي

محمد بن مسعود - الدمام - تتطلع إدارة باريس سان جيرمان لتمديد عقد نجمها ليونيل ميسي، بحسب تقرير صحفي إسباني.

فوفقا لصحيفة «ماركا»، تواصلت إدارة النادي الباريسي مع وكيل ميسي بشأن تمديد عقد الدولي الأرجنتيني، الذي ينتهي الصيف المقبل لموسم آخر.

ويعتقد حامل لقب الدوري الفرنسي، أن أداء ميسي سيتغير في الموسم الجديد، مع اقتراب كأس العالم 2022، وأنه سينفجر في الملعب.

كما يدرك سان جيرمان الفوائد المالية للاحتفاظ بميسي، ففي الموسم الماضي انهالت صفقات الرعاية على النادي بعد انضمامه، وزادت الإيرادات بنسبة 13%.

لكن الصحيفة أفادت بأن وكلاء ميسي يعتزمون الانتظار، حيث ينصب تركيز نجم التانجو حاليا على كأس العالم، وبعد ذلك سيتم تقييم وضعه.

وكان «البرغوث» قد انضم لسان جيرمان في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

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