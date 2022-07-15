ريبيري يعلق على أزمة ليفاندوفسكي وصفقة ماني

محمد بن مسعود - الدمام - أدلى الفرنسي فرانك ريبيري لاعب ساليرنيتانا الإيطالي، برأيه حول الأزمة التي اندلعت بين زميله الأسبق، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وناديه، التي دفعت المهاجم البولندي لطلب الرحيل.

ودخل برشلونة في محادثات مكثفة مع النادي الألماني منذ عدة أسابيع، أملا في التوصل لاتفاق بشأن ضم ليفاندوفسكي.

وخلال تصريحات لقناة «سبورت 1»، قال ريبيري: «لا أعلم ما إذا كان ليفاندوفسكي سيبقى أم سيرحل، لكن لا يجب أن ننسى ما فعله من أجل بايرن ميونخ».

وأعرب صاحب الـ39 عاما عن أمله في إيجاد حل مثالي للطرفين، للتوصل إلى اتفاق مرض لكليهما.

وفي سياق آخر، أثنى أسطورة بايرن ميونخ على الصفقة التي أبرمها النادي مؤخرا، بتعاقده مع الجناح السنغالي ساديو ماني، مؤكدا أنه لاعب رائع وحقق الكثير مع ليفربول.

وأتم: «أعرف العقلية التي تتمتع بها جماهير بايرن، وهم هناك بمثابة عائلة، وأعتقد أن هذا سيناسبه».