عملاق سعودي يحاول ضم رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، على عرض من أحد الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد رونالدو مع الشياطين الحمر في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وبحسب شبكة «CNN» النسخة البرتغالية، فإن ناديا سعوديا عرض 250 مليون يورو على رونالدو هذا الصيف، لإقناعه بالانتقال إلى الأراضي العربية.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي السعودي سيمنح 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 20 مليونا للوسطاء، بينما سيحصل صاروخ ماديرا على راتب سنوي يبلغ 125 مليون يورو لمدة موسمين.

وأشارت الشبكة إلى أن في حالة موافقة رونالدو على العرض الضخم، سيكون خارج بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.

وزعمت العديد من التقارير، أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، ويفضل خوض تجربة مع فريق آخر.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، متفوقا بـ15 هدفا على ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، صاحب الوصافة.

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