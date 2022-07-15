جنابري يقترب من توقيع عقد جديد طويل الأجل مع ميونخ

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر تقرير إخباري أمس الخميس أن المهاجم الألماني سيرج جنابري يقترب من توقيع عقد جديد طويل الأجل مع نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وذكرت مجلة «كيكر» الرياضية أن جنابري (26 عاما) يشعر بارتياح إزاء عرض بايرن، ويتبقى فقط مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بالتجديد.

وأضافت المجلة أن اللاعب والنادي «يثقان في التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب حول تمديد التعاقد إلى ما بعد عام 2023، وذلك لمدة أربعة أعوام أو خمسة أعوام أخرى».

وكان جنابري قد انضم إلى بايرن ميونخ عام 2017، وكانت المفاوضات حول تجديد العقد إلى ما بعد العام المقبل، صعبة في البداية، وهو ما أثار التكهنات حول إمكانية رحيله بدون مقابل بعد نهاية الموسم المقبل.

لكن حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ قال في يونيو الماضي إن النادي يرغب بالتأكيد في بقاء جنابري مع الفريق، وذكرت مجلة «كيكر» أن اللاعب يفضل تجديد العقد مع بايرن ميونخ، رغم ما يتردد حول اهتمام تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد معه.