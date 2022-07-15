تأجيل حفل الاستقبال الشعبي لنجمة التنس التونسية أنس جابر

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12151 الجمعة 15 يوليو 2022 الموافق 16 ذو الحجة 1443
أعلنت الشركة الراعية للاعبة التنس التونسية أنس جابر تأجيل حفل الاستقبال الشعبي الخاص بها إلى اليوم الجمعة.
وكان الحفل مقررا أمس الخميس بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة للاحتفاء بإنجازات النجمة التونسية التي أدركت الدور النهائي لبطولة ويمبلدون كأول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية تحقق مثل هذا الإنجاز في البطولات الأربع الكبرى.
وعادت أنس جابر إلى تونس الأربعاء، وحظيت باستقبال رسمي في المطار من قبل وزراء الشباب والرياضة، والمرأة، والنقل، والسياحة، ورئيسة الاتحاد التونسي للتنس. كما حضر عدد كبير من المشجعين وممثلي الجمعيات لتحية أنس جابر.
ووجه المشغل الحكومي لشبكة الهاتف الخلوي والراعي الرسمي للاعبة، رسائل نصية لحث التونسيين على الحضور بكثافة لتكريم جابر.
وكانت جابر فازت هذا العام بلقب دورتي مدريد وبرلين وخسرت نهائي دورة روما، وفازت في 2021 بأول ألقابها في مشوارها الاحترافي في بطولة برمنجهام.
وبعد موسم ماراثوني ستخلد جابر إلى الراحة لبضعة أسابيع قبل استئناف مشاركاتها عبر بطولة أمريكا المفتوحة في 29 أغسطس المقبل.
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