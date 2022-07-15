الأهلي السعودي يتجه لتجديد التعاقد مع مدربه سيبولدي

محمد بن مسعود - الدمام - يتجه النادي الأهلي السعودي نحو تجديد التعاقد مع الأوروجوياني روبرت سيبولدي، المدير الفني للفريق خلال الموسم الجديد رغم هبوط «الراقي» إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه

وخلال الفترة الأخيرة، أثيرت تكهنات بشأن إمكانية التعاقد مع مدير فني جديد على دراية بأجواء دوري الدرجة الأولى ويمتلك خبرات في الصعود إلى دوري المحترفين، وفقا لصحيفة «عاجل» السعودية الالكترونية أمس الخميس

ولكن الساعات الأخيرة شهدت تطورات جديدة بشأن ملف المدير الفني، حيث هناك اتجاه داخل إدارة النادي الأهلي لتجديد التعاقد مع سيبولدي نظرا لمعرفته الجيدة بقدرات اللاعبين واحتياجات الفريق فنيا.

وهبط الأهلي لأول مرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل سلبيا مع الشباب في الجولة الأخيرة يوم 28 يونيو الماضي.

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