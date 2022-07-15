خالد: نتمنى إسعاد الجماهير المصرية في بطولة أمم أفريقيا لليد

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب يحيي خالد، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، عن سعادته البالغة بعد الفوز على المغرب بنتيجة 36-21 في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25، المقامة حاليا في مصر.

وقال يحيي خالد في مؤتمر صحافي يوم أمس الأول: «جميع اللاعبين سعداء بالأداء والنتيجة، وأتمنى تقديم نفس المستوى خلال المباريات المقبلة من أجل إسعاد الجماهير المصرية».

وكان اللاعب يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد قد نجح في الحصول على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام المغرب والتي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية بالعلامة الكاملة، بعدما كان قد حقق الفوز في ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40-‏17، حيث إن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط.

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