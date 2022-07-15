النصر يقترب من تجديد عقد مادو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دخلت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، في مفاوضات مع عبدالله مادو قائد الفريق من أجل تجديد عقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.

ووفق برنامج “الحصاد الرياضي”، فإن نادي النصر قد اتفق مع عبدالله مادو على التجديد لمدة موسمين.

وكان عبدالله مادو الذي يبلغ من العمر “28 عاماً”، اتفق في الفئات السنية بنادي النصر ويمثل الفريق منذ 2012 إلى الآن.