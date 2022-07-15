بعد التساوي.. الدولار يتخطى اليورو من جديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

سجّل سعر الدولار زيادة كبيرة الخميس إذ تجاوز عتبة التكافؤ مقابل اليورو لفترة وجيزة وبلغ مستويات قياسية مقابل عملات أخرى، مدفوعاً باحتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة لوضع حدّ للتضخم.

ونحو الساعة 15,50 ت غ (17,50 بتوقيت باريس)، ارتفع سعر صرف العملة الخضراء بنسبة 0,25% ليبلغ 1,0034 دولارًا مقابل اليورو، بعدما تراجع إلى 0,9952 دولارًا، في سابقة منذ أواخر العام 2002 عندما كان الصرافون لا يزالون يتساءلون حول مستقبل العملة الأوروبية الموحّدة التي طُرحت للتداول في مطلع ذلك العام.

وسجّل اليورو خلال التداولات ارتفاعًا إلى ما فوق التكافؤ لكنّ الصرافين لا يزالون متشائمين حيال التوقعات بشأن العملة الأوروبية، فيما جاءت أزمة سياسية في إيطاليا لتُضاف إلى المخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

ويشير المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس Capital Economics جاك ألن-رينولدز إلى أن هذا الأمر “يعقّد مهمة البنك المركزي الأوروبي”.

وبلغ الدولار مستويات مرتفعة مقابل عملات مهمة أخرى إذ تراجع الين إلى 139,39 مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى غير مسبوق منذ الأزمة الاقتصادية عام 1998.

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وتراجعت العملة البريطانية فبلغ الجنيه الواحد 1,1760 دولارًا، في أدنى مستوى له منذ العام 2020 حين بدأت أزمة وباء كوفيد-19، وقبل ذلك منذ العام 1985.