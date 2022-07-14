شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل النصر السعودي عن تجديد عقد مادو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



أصبحت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، قريبة من تجديد عقد عبدالله مادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

النصر يقترب من تمديد عقد مادو

حيث أكدت قناة 24 الرياضية، أن إدارة نادي النصر السعودي أنهت اتفاقها مع الدولي عبدالله مادو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد عقده.

وأشارت إلى أن إدارة نادي النصر السعودي، توصلت لاتفاق مع عبدالله مادو، لتجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يتبين فيها تواجد عبدالله مادو، مع وكيل أعماله جراح الظفيري، حيث أشار النشطاء إلى أن الثنائي في اجتماع في أحد المولات في الوقت الحالي.

ماذا قدم عبدالله مادو مع النصر السعودي؟

جدير بالذكر أن عبدالله مادو، صاحب الـ28 عامًا، خاض105 مباراة رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف.