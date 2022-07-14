شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تدخل الهلال.. النصر يتفق مع لاعبه للتجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية سعودية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، توصل لاتفاق مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده بالفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن نادي الهلال السعودي رغم أنه يعاني من عقوبة الحرمان من إبرام التعاقدات، إلا أنه دخل في مفاوضات مع عبدالله مادو نجم النصر للتوقيع معه.

الهلال يفاوض نجم النصر رغم الحرمان من القيد

وأعلنت غرفة فض المنازعات، في وقتٍ سابق، منع الهلال من التعاقدات لفترتي تسجيل، على خلفية تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من توقيعه لنادي النصر، حيث قدمت الإدارة استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي، ضد قرار المنازعات، لرفع عقوبة الحرمان من التعاقدات بشكل نهائي أو مؤقتًا لحين الفصل في القضية.

وأكدت صحيفة "الحصاد الرياضي السعودية"، أن مستقبل مادو سيكون هو البقاء بين صفوف فريقه، وسوف يجدد عقده مع العالمي.

وانتهى بشكل رسمي عقد مادو مع النصر السعودي، بنهاية شهر يونيو الماضي، وسط رغبة من ناديه في الإبقاء عليه داخل النادي.

النصر يتوصل لاتفاق مع مادو للتجديد

وتابعت: "إدارة النصر توصلت إلى اتفاق نهائي مع عبدالله مادو لتجديد عقده، بعد مفاوضات شاقة، وقبل تدخل الهلال الغريم التقليدي، لاقناعه بالتوقيع".

واختتمت: "مادو اتفق مع فريقه على التوقيع على عقود جديدة لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2025، على أن يتم الإعلان الرسمي، خلال الساعات المقبلة".

ماشاريبوف يقترب من الأهلي الإماراتي

من ناحية أخرى اقترب الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب الفريق بنادي النصر، من التوقيع مع شباب الأهلي الإماراتي بالموسم الجديد.

وأكدت الصحف السعودية، أن ماشاريبوف وقع بالفعل على عقد لمدة 3 مواسم مع نادي شباب الأهلي الإماراتي، تمهيدًا للرحيل عن النصر في الانتقالات الصيفية.

جارسيا يُطيح بخدمات ماشاريبوف من النصر

وأضافت: "الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد لفريق النصر، قرر استبعاد ماشاريبوف من حساباته، ومنحه الضوء الأخضر للرحيل عن العالمي، ليتوجه نحو الدوري الإماراتي".