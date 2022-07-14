شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الموسم.. أوسبينا فضل النصر السعودي على ريال مدريد الاسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صحفي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

النصر السعودي يتعاقد مع دافيد أوسبينا

وكان نادي النصر السعودي أعلن تعاقده مع دافيد أوسبينا، قبل أيام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى موسمين، لتعزيز حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجديد.

أوسبينا يفضل النصر السعودي عن ريال مدريد

وأكدت صحيفة RÉCORD، أن نادي ريال مدريد الإسباني، كان يرغب في التعاقد مع أوسبينا، إلا أن الحارس فضل الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي.

النصر السعودي كان قد تعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، إلا أنه تراجع عن هذه الخطوة بعد ذلك، واتجه إلى فسخ العقد.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.