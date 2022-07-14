شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مخالفين لتجريفهم التربة دون ترخيص بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والمصرية والسورية، لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض، باستخدام (5) آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.