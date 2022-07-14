عاجل | خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج هذا العام.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين بالخير والمسرات.