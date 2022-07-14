السفارة الروسية في البرازيل تتلقى طردا بداخله جسم مجهول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تلقت السفارة الروسية في البرازيل طردا يحتوي على جسم لم تتحدد طبيعته، وتم تفجيره في وقت لاحق.
وحسب وكالة “نوفوستي” عن مصدر في السفارة، تم استدعاء رجال الشرطة والإطفاء، وقام “فريق الطوارئ بتفجير متحكم به للطرد”.
وأوضح المصدر أن الشرطة تقوم حاليا بفحص محتويات الطرد، مؤكدا أن عمل السفارة مستمر كالمعتاد.
وفي أبريل الماضي، تعرضت القنصلية الروسية العامة في نيويورك لتهديد بزجاجات المولوتوف.
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