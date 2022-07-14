وبهذه المناسبة، أعرب سعادة القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية عن خالص التهاني إلى الجمهورية الفرنسية، قيادة وحكومة وشعبًا، وإلى سعادة السيد جيروم كوشارد، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، وأفراد الجالية الفرنسية بمناسبة يوم الباستيل، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والمتطورة بين البلدين، باعتبارها نموذجًا مشرفًا للشراكة البناءة بين الدول الصديقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يشارك في حفل السفارة الفرنسية بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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