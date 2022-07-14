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اخبار الخليج – القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يشارك في حفل السفارة الفرنسية بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي

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محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، شارك سعادة السفير خليل يعقوب الخياط، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الفرنسية بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الفرنسية الصديقة (يوم الباستيل)، الذي يوافق الرابع عشر من يوليو، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية عن خالص التهاني إلى الجمهورية الفرنسية، قيادة وحكومة وشعبًا، وإلى سعادة السيد جيروم كوشارد، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، وأفراد الجالية الفرنسية بمناسبة يوم الباستيل، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والمتطورة بين البلدين، باعتبارها نموذجًا مشرفًا للشراكة البناءة بين الدول الصديقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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