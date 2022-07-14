محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشف الدكتور علي العنزي أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود أبعاد الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة. وأضاف العنزي خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن زيارة جو بايدن تأتي بعد أن أدركت الإدارة الأمريكية أهمية المملكة في استقرار المنطقة والعالم. وتابع، أن تلك الزيارة في غاية الأهمية في ذلك الوقت؛ حيث تمر المنطقة والعالم بأوضاع جيوسياسية، أدركت خلالها واشنطن دور المملكة. وأشار إلى أن زيارة الرئيس بايدن تأتي لعودة الدفء إلى العلاقات السعودية الأمريكية وستركز على قضايا مهمة للبلدين وقضية العلاقات الاستراتيجية التي امتدت لأكثر من 80 عامًا. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، نشر قبل زيارته المقررة إلى المملكة، مقالًا حمل العديد من الرسائل بشأن تلك الزيارة. أخبار قد تهمك وحمل المقال الذي نشره بايدن في صحيفة «واشنطن بوست» عنوان «لماذا أزور السعودية؟»، حيث تتضمن الزيارة التأكيد على العلاقات التاريخية وعمقها مع المملكة. كما تستهدف الزيارة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة و«تصويب» بوصلتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. قد يهمك أيضاً :- حرائق عنيفة في غابات بشمال المغرب.. فيديو ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا بسبب الجبن.. الدنمارك تخسر قضية بمحكمة العدل اليابانيون يكشفون عن خطط لمبانٍ على سطح القمر اكتشاف رسم بورتريه ذاتي لفان غوخ.. مغطّى بالغراء والكرتون

كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمي: الإدارة الأمريكية أدركت أهمية المملكة في استقرار المنطقة والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.