ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفاة زوجته الأولى، إيفانا ترامب، الخميس، عن عمر يناهز 73 عاما ، وفقًا لما أفادت به العائلة لشبكة ABC News.

وكانت إيفانا ترامب الزوجة الأولى لدونالد ترامب، أنجبا ثلاثة أطفال معا: دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب.

وتزوجت إيفانا ترامب ، التي نشأت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة، من دونالد ترامب عام 1977، إلا أنهما انفصلا عام 1992.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعود إلى العاصمة واشنطن هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه.