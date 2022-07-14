اليابانيون يكشفون عن خطط لمبانٍ على سطح القمر

محمد بن مسعود - الدمام - كشف علماء يابانيون النقاب عن تصميم مبتكر لما يمكن أن تكون عليه المستعمرات البشرية على سطح القمر والكواكب الأخرى، التي يعتزم البشر بناء مستعمرات عليها.

التصميم أُطلق عليه اسم «الزجاج» (The Glass). ويبلغ ارتفاع ذلك الهيكل الهائل نحو 1300 قدم، وتم الكشف عنه في مؤتمر صحفي في الخامس من يوليو عقده باحثو جامعة كيوتو وشركة كاجيما، وهي شركة إنشاءات مقرّها طوكيو.

صُمم الهيكل ليدور حول محوره كل 20 ثانية باستخدام قوة الطرد المركزي لتحقيق «الجاذبية الطبيعية»، وتتمثل الخطة في إنشاء «منشآت تتمتع بالجاذبية الاصطناعية»، ما يخلق ظروفًا معيشية لما هو عليه الحال على سطح الأرض.

وأكد يوسوكي ياماشيكي، مدير مركز علوم الفضاء البشرية في جامعة كيوتو، خلال مؤتمر صحفي أنه «لا توجد خطة مثل تلك الخطة الحديثة لتطوير مستعمرات وأماكن لسكن البشر في الفضاء لدى دول أخرى»، وفقًا لصحيفة أساهي شيمبون اليابانية التي نقل عنها موقع «إنديا تايمز».