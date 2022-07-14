اكتشاف رسم بورتريه ذاتي لفان غوخ.. مغطّى بالغراء والكرتون

محمد بن مسعود - الدمام - عثر متحف اسكتلندي على رسم بورتريه ذاتي لفنسنت فان غوخ في الجهة الخلفية للوحة أخرى، أنجزها الرسام الهولندي الشهير، ووصف القائمون على الموقع، أمس الخميس، هذا الاكتشاف بأنه «نادر للغاية».

حدث هذا الاكتشاف «المذهل» بعد دراسة بالأشعة السينية للوحة «بورتريه قروية»، التي أنجزها فان غوخ سنة 1885، قبل معرض مخصص للانطباعية في إدنبره، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واكتُشف البورتريه على جهة العمل الخلفية، مغطّى بطبقات من الغراء والكرتون أضيفت علــى ما يبدو قبل معرض في مطلع القرن العشرين.

وتوضح أمينة متحف «ناشيونال غاليريز أوف أسكتلاند»، فرنسيس فول، أن «مثل هذه اللحظات أمر نادر للغاية»، مضيفة: «اكتشفنا عملاً غير معروف لفنسنت فان غوخ؛ أحد أهم الفنانين وأكثرهم شعبية في العالم».