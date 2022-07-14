شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي ينتظر قرار تشافي من أجل حسم صفقة نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي قرار المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة من أجل حسم صفقة نجم النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق السعودي واستعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

النصر السعودي يترقب قرار تشافي للتعاقد مع بيانيتش

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق النصر السعودي حاليًا ينتظر موقف تشافي من اللاعب البوسنى ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الذي انضم إلى برشلونة في عام 2020 في صفقة شهدت تبادل مع اللاعب آرثر ميلو، ومن المُنتظر أن يتقرر نهاية عقد اللاعب في يونيو 2024 الذي يتبقى موسيمين في عقده.

وتواصل رودي جارسيا مدرب النصر الجديد مع الإدارة من أجل اقناعهم بالتعاقد مع البوسنى بيانيتش حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية التي أكدت طلب تشافي هيرنانديز على تواجد بيانيتش في الموسم الكروى الجديد.

وأضافت الصحيفة إلى أن تشافي طلب من الإدارة عدم اتخاذ القرار النهائي فيما يخص رحيل بيانيتش أو بقاءه خلال الفترة المقبلة بعد الجلوس معه في الجولة التحضيرية للموسم الجديد ودراسة كافة العروض من بينها عرض النصر السعودي.

بيانيتش تحت قيادة رودي جارسيا

جدير بالذكر أن رودي جارسيا قام بتدريب بيانيتش عندما كان فريق روما في الفترة مابين 2013 حتى 2016، كما يرغب نادي ليون الفرنسي في التعاقد مع البوسنى الدولى أيضًا خلال الميركاتو الحالى.

ولعب بيانيتش في الموسم المنصرم في صفوف فريق بيشكتاش التركي في موسم 2021-2022، ولعب معهم في 26 مباراة في جميع المسابقات لم يسجل أهداف ولكنه صنع 4 أهداف آخرين.

مهارات بيانيتش