شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط.. نجم آخر يرحل عن أهلي جدة ويتفق مع فريقه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قرر الرحيل عن صفوف الفريق عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب أهلي جدة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، عقب هبوطه، بعد احتلال المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ضمك يتفق مع نجم أهلي جدة للتوقيع

وأكدت التقارير، أن نادي ضمك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع عبدالله حسون ظهير أيمن الراق، للحصول على توقيعه، بالانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت: "ضمك وضع الرتوش الأخيرة في اتفاقه مع حسون وأنهى كافة بنوده الشخصية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة المحتملة خلال ساعات قليلة".

ويعتبر حسون واحد من أبناء نادي أهلي جدة السعودي، والذي لعب في صفوفه منذ أن كان ناشئًا وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2018. ولعب الظهير الأيمن الشاب، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، على سبيل الإعارة.

السومة يهدد أهلي جدة من أجل الرحيل

يأتي اتفاق حسون مع ضمك، بعد اقتراب السوري عمر السومة مهاجم الفريق أيضًا من الرحيل، بعدما طالب بكافة مستحقاته قبل اللجوء للشكوى.

ودخل السومة في خلاف حاد مع مع مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، عقب الهبوط إلى دوري يلو الدرجة الأولى، بالموسم الجديد.

السومة يطالب ناديه بكافة مستحقاته المالية

تأتي الأزمة، بعدما طالب السومة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بمبلغ 12 مليون ريال، قبل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن السومة هدد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي الأهلي، ومجلس إدارة ماجد النفيعي، للحصول على مستحقاته.

مهلة أخيرة من السومة إلى إدارة الأهلي قبل تقديم شكوى

وتابعت: "المهاجم السوري منح ناديه، مهلة أخيرة لتسديد مستحقاته المالية المتأخرة، قبل تقديم الشكوى، بشكل رسمي".

واختتمت: "هناك استياء داخل النادي من تصرفات اللاعب، والذي قضى 8 مواسم بين جدرانه منذ انتقاله من صفوف القادسية الكويتي في عام 2014".