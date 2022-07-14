«أبشر» توضح خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة الأقل من 21 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منصة أبشر، خطوات إصدار جواز السفر السعودي لأفراد الأسرة إلكترونيًّا، وذلك للأفراد الأقل من 21 عامًا. ونشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو يوضح طريقة إصدار جواز السفر السعودي والتي جاءت كالآتي: -تحت تبويب «أفراد الأسرة» اختيار «خدمات». – اختيار إصدار جواز السفر السعودي. – قراءة الشروط والمتطلبات ثم اتباع الخطوات اللازمة. وأوضحت منصة أبشر عبر تغريدة لها، أنه من شروط إصدار جواز السفر للأبناء عبر أبشر ما يلي: أخبار قد تهمك – إذا كان عمر فرد الأسرة أقل من 12 عامًا يتم الإصدار مباشرة. – إذا كان عمر فرد الأسرة 12 عامًا حتى أقل من 21 عامًا يتوجب وجود هُوية وطنية لإصدار جواز سفر.

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