بالفيديو.. موقف محرج جديد للرئيس “بايدن”

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع متداول عبر مواقع التواصل، رفض مطربة إسرائيلية مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال إحدى المناسبات العامة.

ويتواجد الرئيس الأمريكي في إسرائيل ضمن جولته بالشرق الأوسط، وخلال حضور بايدن إحدى الفاعليات مع الرئيس الإسرائيلي، تقدم للسلام على مطربي الحفل.

وصافح أحد المتواجدين على قاعة الحفل الرئيس الأمريكي، وعندما تقدم بايدن عدة خطوات لمصافحة المطربة، رفضت مد يدها، لأسباب دينية.

وقامت المطربة بعمل حركة السلام بيدها مع انحناء الرأس قليلاً، في حين تراجع الرئيس الأمريكي إلى الخلف، بعدما رفضت المطربة مد يدها.