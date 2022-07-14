شكرا لقرائتكم خبر عن السوري عمر السومة يقرر الرحيل... وغضب من إدارة الملكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر السوري عمر السومة إنهاء علاقته بأهلي جدة السعودي، يأتي ذلك بعد هبوط الفريق بشكل رسمي للمرة الأولي فى تاريخه، فى مفاجأة هزت لها الكرة السعودية والعربية بأكملها، وكان اللاعب قد قضي 8 سنوات داخل جدران الفريق.

دوافع اللاعب السوري للرحيل

يري عمر السومة أن إدارة الفريق لن تستطيع أن تتحمل راتبه الضخم فى الموسم الجديد، حيث أنه من التواقع تخفيض عقود لاعبي الفريق لنصف القيمة التي كانوا يحصلون عليهم، مما دفع الكثير فى التفكير جديا فى الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد احد المصادر القريبة من اللاعب السوري أن اللاعب دخل فى خلاف كبير بينه وبين إدارة الفريق، الأمر الذي قد يدفعه لفسخ تعاقده من طرف واحد والرحيل مجانا عن الفريق، الشئ الذي ترفضه الإدارة بشدة.

ويخشي اللاعب من أن يتم إقحامه فى صفقة تبادلية، خلال المريكاتو الصيفي الحالي، حيث أن اللاعب سيقوم فى هذه الحالة باللجوء إلى المحاكم ويزيد من سخونة الصراع المحتدم.

عمر السومة

موقف إدارة الأهلي من رحيل اللاعب

ترى إدارة النادى أن من الأفضل خروج اللاعب عن قائمة الفربق فى الموسم الجديد، كما شددت على ضرورة الإستفادة المادية الكبيرة التي يجب أن يستفيدها الفريق من المهاجم المخضرم، وأضافت أنها ترفض رفضا قاطعا رحيل اللاعب بشكل نهائى أو فسخ التعاقد.

وتجد فى خروج اللاعب للإعارة حلٱ أمثل، خصوصا أن القيمة المالية التي يريدها الفريق من أي فريق لشراء اللاعب بسكل نهائى لن تكون ساهلة، فى الوقت الذى تجاوز اللاعب حاجز ال 33عاما، الأمر الذى لا يدفع الكثير من الأندية للتعاقد معه بشكل نهائى بالمبلغ الذي تريده إدارة الملكي.

رأي الإعلام السعودي فى الصراع بين اللاعب والإدارة

أعرب الناقد الرياضي السعودي عبدالله المالكي عن إستيائه من طريقة تعامل اللاعب مع الإدارة، ووجه هجوما شديدا ضد السوري عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي، متهما إياه بأنه تسبب فى العديد من المشكلات للفريق قادته للهبوط لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وتابع المالكي هجومه فى تصريحاته لبرنامج ”الحصاد الرياضي“: ”بأنه من المفترض من إدارة الأهلي، أن لا تمانع فى خروج أي لاعب لا يريد أن يشارك مع الفريق، وأضاف الرغبة دائما هي الأساس والأهم من أي أمر آخر، ولو كنت رئيسا للأهلي ما منعت لاعبا لا يريد التواجد من الرحيل“.

ماذا قدم اللاعب خلال 8 سنوات قصاها مع الفريق

انتقل السومة إلى النادي الأهلي السعودي فى يوليو 2014 فى عقد مدته عامين، وكانت إنطلاقته رائعة للغاية ففى أول لقاء للاعب، تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ليكون أول هاتريك يسجله مع النادي وأول هاتريك يُسجل فى ملعب الجوهرة.

واستمر تألق السومة مع الأهلي ليحقق لقب هداف الدوري لثلاث مواسم متتالية بعد ذلك، وبقيادة السومة استطاع النادي الأهلي تحقيق لقب الدوري والذي كان غائبًا عن الفريق منذ أكثر من 32 سنة.

كما حقق اللاعب العديد من الإنجازات الجماعية مع الفريق السعودي، يأتي على رأسها الدورى السعودي 2015_2016، وكاس ولي العهد 2014، وكاس خادم الحرمين الشريفين 2016، وكاس السوبر السعودي 2016.

عمر السومة مع أهلى جدة