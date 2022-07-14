شكرا لقرائتكم خبر عن المحاكم الفيصل الأخير.. السومة يُصعد أزمته ضد أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صعد السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، أزمته مع فريقه إلى المحاكم بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ودخل السومة في خلاف حاد مع مع مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، عقب الهبوط إلى دوري يلو الدرجة الأولى، بالموسم الجديد.

السومة يطالب ناديه بكافة مستحقاته المالية

تأتي الأزمة، بعدما طالب السومة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بمبلغ 12 مليون ريال، قبل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن السومة هدد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي الأهلي، ومجلس إدارة ماجد النفيعي، للحصول على مستحقاته.

مهلة أخيرة من السومة إلى إدارة الأهلي قبل تقديم شكوى

وتابعت: "المهاجم السوري منح ناديه، مهلة أخيرة لتسديد مستحقاته المالية المتأخرة، قبل تقديم الشكوى، بشكل رسمي".

واختتمت: "هناك استياء داخل النادي من تصرفات اللاعب، والذي قضى 8 مواسم بين جدرانه منذ انتقاله من صفوف القادسية الكويتي في عام 2014".

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه بعد احتلال المركز الخامس عشر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

أهلي جدة يخوض منافسات الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه

ومن المقرر أن يلعب الراقي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، بالموسم الجديد بعدما هبط لأول مرة في تاريخه. وكشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن إدارة النادي الأهلي تسعى لاستمرار روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق خلال الموسم الجديد، وتجديد عقده.

سيبولدي يقترب من الاستمرار في منصبه

وأكدت صحيفة عاجل السعودية، أن مجلس إدارة النادي يريد استمرار المدير الفني، بالرغم من الشائعات التي كانت تؤكد نية النادي في تعيين مدير فني جديد على دراية بأجواء دوري الدرجة الأولى، ويمتلك خبرات في الصعود إلى دوري المحترفين.

وتابعت: "إدارة الراقي تتجه نحو تجديد التعاقد مع سيبولدي نظرًا لمعرفته الجيدة بقدرات اللاعبين واحتياجات الفريق فنيًا".

مشوار سيبولدي مع أهلي جدة

وأشرف سيبولدي على قيادة الفريق السعودي، في سبع جولات فقط من أصل 30 جولة بالموسم الماضي، قبل هبوط الفريق.

ويرى مجلس إدارة الراقي، أن المدرب الأوروجوياني غير مسؤول عن الهبوط من دوري المحترفين لعدم قيادته للفريق من بداية الموسم.

من ناحية أخرى، يعود المدرب إلى السعودية، الأسبوع المقبل، حتى يقود فترة الإعداد من بدايتها، وتحديدًا الإثنين المقبل حسبما قرر النادي.

أهداف عمر السومة مع اتحاد جدة