شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد المصري يعُلن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المحلى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجارى عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيراميدز في بطولة الدورى المحلى لكرة القدم لموسم 2021-2022.

إتحاد الكرة يعُلن حكام الأهلى وبيراميدز

وقام الإتحاد المصري بتعيين حكم إسباني من أجل قيادة مباراة الأهلي وبيراميدز وهو كارلوس ديل سيرو جراندي حكم ساحة ويعاونه كلًا من راؤول كابانيرو مساعد أول، ودييجو باربيرو مساعد ثاني، فيما سيكون الحكم الرابع هو سيزار سوتو جرادو، ويقود غرفة الفار وتقنية الفيديو الحكم خوان مارتينيز مونييرا ويساعده إجناسيو أجلاسياس

مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الأهلي وبيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 16 يوليو الجارى في الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وكانت نتيجة الدور الأول من اللقاء قد أنتهت على واقع تفوق الأهلي بثلاثة أهداف دون رد تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي السابق بيتسو موسيماني.

فيما تعود آخر المواجهات بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر النسخة القديمة 2020 وانتهت بفوز الأهلى أيضًا بهدفين مقابل هدف عن طريق طاهر محمد طاهر وحسام حسن.

ويسعى المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش من التفوق في مباراة بيراميدز القادمة والاستعداد لمواجهة الزمالك يوم 21 يوليو الجارى في نهائي كأس مصر.