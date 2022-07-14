عاجل .. رصد أول حالة مصابة بجدري القرود في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم ولله الحمد.

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها – لاسمح الله – مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة ( وقاية ) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

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