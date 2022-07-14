في مقال بصحيفة “بولتيكو”..سفيرة المملكة لدى واشنطن: العلاقات الأمريكية – السعودية أصبحت لا تقوم على النفط مقابل الأمن

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى واشنطن، إن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة تطورت بشكل كبير حيث، أصبحت لا تقوم على النفط مقابل الأمن .

وأوضحت في مقال نشر بصحيفة ” بولتيكو” الأمريكية تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” للمملكة ، لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية- السعودية من خلال نموذج “النفط مقابل الأمن” الذي عفا عليه الزمن .

وتابعت : لقد تغير العالم والمخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعًا ، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ ، لا يمكن حلها بدون تحالف أمريكي- سعودي فعال. يجب أن توجه هذه الأولويات الشراكة الأمريكية السعودية في القرن الحادي والعشرين ، ونحن نعتبر زيارة الرئيس بايدن لحظة مهمة لوضع رؤيتنا المشتركة لكيفية مواجهة التحديات التي تنتظرنا.

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وأكدت أن المملكة اليوم ، ليست مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة ، ولكن أيضًا في الاستثمار والتنمية المستدامة، من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء ، أطلقنا أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا.

وأبانت أن المرأة السعودية تتمتع اليوم بضمانات قانونية للمساواة في الأجور وعدم التمييز في مكان العمل. بعض الدول الغربية لم تتخذ مثل هذه الخطوات.

اليوم ، يفوق عدد النساء السعوديات عدد الرجال في معاهدنا للتعليم العالي. وتمثل النساء نفس الحصة من رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية كما هو الحال في الولايات المتحدة. نحن ندخل قطاعات مثل البناء والتعدين والجيش. نحن نؤسس شركات ونصبح مديرين تنفيذيين ونتولى مناصب حكومية عليا ، مدعومين بحكومة مصممة على رؤيتنا للنجاح. بصفتي أول امرأة سعودية تم تعيينها سفيرة ، وليس فقط ، يمكنني التحدث مباشرة إلى العالم الجديد المحتمل الذي ننشئه. إنها قصة نجاح نأمل أن يحاكيها الآخرون.

وأضافت : نحن نشجع التسامح والحوار بين الأديان لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة. ونحن نعمل على تطوير رؤية للازدهار الاقتصادي المشترك كبديل للصراع. المملكة العربية السعودية تعيد بالفعل تصور كيفية التعبير عن أنفسنا والتفاعل مع العالم كمجتمع وثقافة.

وأكدت أنه في صميم جهودنا شراكتنا مع الولايات المتحدة ، والتي أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذا تمت إدارتها بشكل مسؤول ، فيمكننا معًا قيادة انتقال عالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة ، مع دفع الشرق الأوسط إلى مركز جديد لسلاسل التوريد العالمية. يمكننا ويجب علينا أن نواصل تعاوننا المهم في مكافحة الإرهاب ، لكن يجب أن نذهب إلى أبعد من الجهود الحالية. لن يكتمل عملنا إذا كان كل ما نقوم به هو مجرد قمع الإرهابيين. يجب أن نمنح شعوب هذه المنطقة أملاً أكبر للمستقبل ، وهذا هو السبب في أن شراكتنا المعاد تصورها تشمل التعاون من التقنيات الناشئة إلى استكشاف الفضاء المشترك. وبالنظر إلى مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها مهد الإسلام ، فإن أصداء ذلك ستشعر بها من نيجيريا إلى أفغانستان.

نحن نتصور مستقبلاً لا تتورط فيه منطقتنا في الصراع ، بل تركز بالأحرى على التعاون الاقتصادي الإقليمي والتنمية الاجتماعية والمشاريع متعددة الجنسيات التي تعود بالفوائد على الجميع. نريد أن تكون الولايات المتحدة جزءًا من هذا المستقبل ، تمامًا كما كانت جزءًا من بناء دولتنا قبل ثمانية عقود.

كحكومات ، يجب أن نوسع تفكيرنا لتشجيع وإثراء مثل هذا التعاون. إن تحديات القرن الحادي والعشرين معقدة ، من الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين إلى معالجة تغير المناخ ، ونحن في السعودية نأتي إلى طاولة المفاوضات بأفكار. دعونا ندمج أسواق منطقتنا ، ونستخدم الاقتصاد لتعزيز الصداقة بين جميع جيراننا ، ونظهر الوعد بالنمو والازدهار كبديل للوضع الراهن.

لقد أظهر العامان الماضيان التقلبات المتأصلة في عصرنا ، من الأوبئة العالمية إلى أزمات الغذاء والطاقة وسلسلة التوريد. نحن في المملكة العربية السعودية نتعامل مع هذه التحديات بعقلية جديدة. نعتقد أن الانتقال العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن يحدث إلا إذا عملنا جميعًا معًا لإدارة هذا التحول بطريقة تضمن أمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي. لقد تبنينا التحول إلى الطاقة الخضراء ونلتزم بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 ، جنبًا إلى جنب مع هدف تحويل أكثر من نصف صناعة الطاقة لدينا إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية هذا العقد. هذه التزامات كانت تعتبر ذات يوم غير قابلة للتخيل بالنسبة للبنك المركزي للنفط في العالم.

في الوقت نفسه ، نواجه أيضًا تهديدات إرثية للنظام الدولي تشكلها الدول والمنظمات الإرهابية. يجب أن تركز الجهود الأمريكية السعودية لضمان السلام والأمن على تعزيز التعاون وتعزيز نظام قائم على القواعد بحيث يحقق فوائد ملموسة للجميع. وبهذه الطريقة ، يمكننا مواجهة رؤية الفوضى التي تروج لها إيران برؤية تعاون يمكن لشعوب المنطقة أن تراها وتشعر بها.

أقر ، بالطبع ، بوجود بعض الاضطرابات في العلاقات الأمريكية السعودية. لا شك أن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي كان فظاعة شنيعة دون أي مبرر. لكن المملكة العربية السعودية أوضحت من أعلى المستويات بغضنا لهذه الجريمة ، وتم تحقيق العدالة في محاكمنا بأحكام صدرت ضد جميع المعتدين.

لقد خرجنا من هذه المأساة الرهيبة أقوى ، مع ضمانات أكثر صرامة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الفظائع مرة أخرى. نحن واثقون من أن إصلاحاتنا ستثبت فعاليتها لأن ما حدث قبل أكثر من ثلاث سنوات في اسطنبول ليس من نحن. ما حدث ليس ما نفعله. ولا يمكنها تحديد العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في المستقبل.

هذه العلاقة بين بلدينا صمدت أمام اختبار الزمن. لقد أظهر لنا التاريخ أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية خرجتا من كل تحد أقوى معًا ، ويجب ألا يكون المستقبل مختلفًا. عندما نتحد ، نكون قوة هائلة من أجل الخير.

بعد أن نشأت في الولايات المتحدة بصفتي ابنة سفير ولدينا اتصال شخصي بكل من بلدينا ، أرى أفقًا من الإمكانات غير المحدودة في تعاوننا. تقف المملكة العربية السعودية عند نقطة التقاء ثلاث قارات – آسيا وأوروبا وأفريقيا – لكن أمريكا هي الأقرب إلى قلوبنا. في غضون أسابيع قليلة ، سيرى الرئيس بايدن أرضًا ذات طوابق ذات وجه جديد أصغر سنًا. وسوف نشاركه ومع العالم رؤية المملكة العربية السعودية للتقدم والشراكة.

إنني على يقين من أن أزمات كبيرة ستواجهنا ، والتي ليس لدينا طريقة للتنبؤ ببعضها. لكن يجب على دولتينا العظيمتين مواجهة المجهول بثقة. ويجب أن نتصدى لأكبر تحديات اليوم – من الأوبئة القاتلة وانعدام الأمن الغذائي إلى الانتقال المسؤول إلى مصادر الطاقة المتجددة – بنفس الحماس الذي احتواء به ذات مرة العدوان الشيوعي والتهديدات لإنتاج الطاقة العالمي. من خلال العمل معًا يمكننا بناء المستقبل الذي نحلم به جميعًا ، مستقبل يفخر به شبابنا ، مستقبل نستحقه جميعًا.