“الإسكان”: إلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية بدءاً من هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتبارًا من 01/ 01/ 1444هـ. وقالت: إن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على حقوق المشاة وأصحاب المركبات وتحسينًا للمشهد الحضري. أخبار قد تهمك

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