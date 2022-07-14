فريقُ طبيُّ بمستشفى الولادة بمكة ينهي معاناةَ حاجَّةٍ إندونيسية من ورم في عنق الرحم

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحَتْ “الصحة ” أنَّ فريقًا طبيًّا من مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أجرى عمليةً جراحيةً عاجلةً استغرقَتْ ساعةً ونصف؛لاستئصال ورم ضخم تسبَّبَ في نزف شديد لحاجة إندونيسية تبلغ من العمر 47 عاماً.
وأضافَتْ أنَّ المريضةَ أُحضرَتْ إلى الطوارئ وهي تعاني من نزيف شديد وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيِّن وجودَ ورم في عنق الرحم وفقر في الدم وصل إلى نسبة 6 جرامات،وعلى الفور تقرَّر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.
وأفادَتْ أنَّ الورمَ متدلٍّ خارج المهبل حيث يبلغُ حجمُه 10×15 سم ويزنُ 1 كجم وهو المُتَسَبِّبُ في النزف الشديد، مفيدةً أنَّ الحالةَ خضعتْ لدراسة وافية، خلصت إلى ضرورة التدخل الجراحي السريع لإزالة الورم، وتعويض الدم المفقود بـأربع وحدات للدم، مبينةً أنَّ المريضةَ حالتُها الصحيةُ جيدةٌ ولله الحمد.
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