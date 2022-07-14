اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية: صون حقوق الطفل أحد المرتكزات الرئيسية التي تنصب جهود الوزارة في حمايتها

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، الحرص على مواصلة تعزيز منظومة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن صون حقوق الطفل أحد المرتكزات الرئيسية التي تنصب جهود الوزارة في حمايتها من خلال حزمة من القوانين والسياسات والبرامج التي تدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارة سعادته لمركز حماية الطفل بمنطقة القضيبية، وبيت بتلكو لرعاية الطفولة بمنطقة السيف، التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لتفقد سير العمل والتأكد من جودة وكفاءة الخدمة الحكومية المقدمة، في إطار سلسلة الزيارات الميدانية المستمرّة التي يقوم بها سعادته لمختلف المراكز التابعة للوزارة.

وخلال زيارة سعادته لمركز حماية الطفل الذي يعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 سنة من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال، اجتمع الوزير بالمسؤولين والموظفين العاملين بالمركز، وبحث معهم جملة من الخطط لتطوير العمل، إلى جانب آلية تقييم ومتابعة قضايا العنف ضد الأطفال، وما يتم اتخاذه من إجراءات حيالها، حيث يستقبل المركز بصورة مباشرة كافة البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل، علاوة على الحالات المحولة من الجهات ذات العلاقة.

كما واستمع سعادته إلى ايجاز حول آلية استقبال المكالمات الواردة على خط نجدة ومساندة الطفل 998 المجاني، حيث يعمل الخط وبسرية تامة على توجيه وإرشاد الأطفال، وتوفير الخيارات المناسبة لحل مشكلاتهم، بما يسهم في المحافظة على حقوقهم وتطوير الخدمات الإنمائية المقدمة للأطفال.

وخلال الزيارة التفقدية لبيت بتلكو لرعاية الطفولة، والذي يعنى برعاية عدة فئات من الأطفال والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتى سن الخامسة عشر، والفتيان ممن تجاوز سنهم الثامنة عشرة، اطلع الوزير على الأقسام الرئيسية للمركز، والذي يعمل على مدار الساعة، وتمّ الاطمئنان على توافر جميع المستلزمات اللازمة ليبقى الأطفال في بيئة آمنة وداعمة لهم.

كما وبحث الوزير مع القائمين على بيت بتلكو أبرز الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية التي تقدم للأطفال، موجهاً سعادته كافة العاملين إلى تكثيف الجهود لتعزيز البرامج الإنمائية، وتوفير جميع المستلزمات للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للفئات المستفيدة من الأطفال.