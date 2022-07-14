اخبار دوليه – دعم إماراتي أميركي إسرائيلي هندي للاتفاقيات الإبراهيمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬الإمارات‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والهند،‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية،‭ ‬‮«‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬ترتيبات‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬ورحبت‭ ‬الدول‭ ‬بـ»الفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬التاريخية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬بشأن‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجموعة‭ ‬I2U2،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الإمارات‭ ‬وأميركا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والهند،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬التاريخية‭ (‬الاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية‭)‬،‭ ‬تشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا،‭ ‬خاصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬المستدام‭ ‬بين‭ ‬شركاء‭ ‬I2U2‮»‬‭.‬

كما‭ ‬رحب‭ ‬البيان‭ ‬بـ»المجموعات‭ ‬الجديدة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬مثل‭ ‬منتدى‭ ‬النقب‭ ‬للتعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬التي‭ ‬تعترف‭ ‬بالمساهمات‭ ‬الفريدة‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬شريكة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قدرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬كمركز‭ ‬ابتكار‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬شركاء‭ ‬جدد‭ ‬ونصفي‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية،‭ ‬للتصدي‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬للتحديات‭ ‬الكبيرة‭ ‬لأي‭ ‬دولة‭ ‬بمفردها‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ (‬I2U2‭) ‬‮«‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسخير‭ ‬حيوية‭ ‬مجتمعاتها‭ ‬وروح‭ ‬المبادرة،‭ ‬لمواجهة‭ ‬بعض‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬أمام‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬والمبادرات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭ ‬والنقل‭ ‬والفضاء‭ ‬والصحة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‮»‬‭.‬

واستطرد‭: ‬‮«‬نعتزم‭ ‬تعبئة‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬وخبرات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬لصناعاتنا،‭ ‬وتحسين‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬اللقاحات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وإنشاء‭ ‬حلول‭ ‬جديدة‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬لمعالجة‭ ‬النفايات،‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التمويل‭ ‬المشترك،‭ ‬وربط‭ ‬شركاتنا‭ ‬الناشئة‭ ‬باستثمارات‭ ‬I2U2،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطوير‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬والخضراء‭ ‬المهمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬الغذاء‭ ‬والطاقة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‮»‬‭.‬

وركز‭ ‬اجتماع‭ ‬قادة‭ ‬I2U2‭ ‬على‭ ‬أزمة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬طرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬لضمان‭ ‬طرق‭ ‬إنتاج‭ ‬وإيصال‭ ‬أغذية،‭ ‬أطول‭ ‬أمدا‭ ‬وأكثر‭ ‬تنوعا،‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬صدمات‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

ولهذه‭ ‬الغاية،‭ ‬سلط‭ ‬قادة‭ ‬I2U2‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬التالية‭:‬

الأمن‭ ‬الغذائي‭: ‬ستستثمر‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬لتطوير‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬الغذائية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الهند،‭ ‬التي‭ ‬ستوفر‭ ‬بدورها‭ ‬الأرض‭ ‬المناسبة‭ ‬للمشروع،‭ ‬وستسهل‭ ‬اندماج‭ ‬المزارعين‭ ‬فيه،‭ ‬بينما‭ ‬ستتم‭ ‬دعوة‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاصين‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لتقديم‭ ‬خبراتهم‭ ‬وحلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭ ‬الشاملة‭ ‬للمشروع‭.‬

وستساعد‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬غلة‭ ‬المحاصيل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

الطاقة‭ ‬النظيفة‭: ‬ستعمل‭ ‬مجموعة‭ ‬I2U2‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬هجين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬غوجارات‭ ‬الهندية‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ميغاواط‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬والطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬يكملها‭ ‬نظام‭ ‬تخزين‭ ‬بطاقة‭ ‬البطارية‭.‬

وقامت‭ ‬وكالة‭ ‬التجارة‭ ‬والتنمية‭ ‬الأميركية‭ ‬بتمويل‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬للمشروع‭ ‬بقيمة‭ ‬330‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭. ‬وتستكشف‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬كشركاء‭ ‬في‭ ‬المعرفة‭ ‬والاستثمار‭.‬

وتعتزم‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬والهند‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتحرص‭ ‬الشركات‭ ‬الهندية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬‮«‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬الهند‭ ‬مركزا‭ ‬عالميا‭ ‬لسلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬القادة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تصميمهم‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الراسخة،‭ ‬لبناء‭ ‬حلول‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكارا‭ ‬وشمولية،‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬العلم،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والنظم‭ ‬الغذائية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬الخطوات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬لتعزيز‭ ‬المبادرات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬حركة‭ ‬الأشخاص‭ ‬والسلع‭ ‬عبر‭ ‬نصفي‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمرونة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكات‭ ‬تعاونية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‮»‬‭.‬