اخبار دوليه – بايدن ولابيد يوقعان إعلان القدس.. القوة خيار لمواجهة التهديدات وإيران

محمد بن مسعود - الدمام - كثّف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الخميس،‭ ‬غداة‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬وبحث‭ ‬معهم‭ ‬الملفات‭ ‬الساخنة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬رسّخ‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭.‬

واجتمع‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لوصوله‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬برئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬الجديد،‭ ‬يائير‭ ‬لابيد،‭ ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بتوقيع‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإعلان‭ ‬الأميركي‭ ‬ـ‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

جددت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬الإعلان‭ ‬الأميركي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التزامها‭ ‬بأمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقوة‭ ‬ردعها‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الإعلان‭ ‬التزام‭ ‬واشنطن‭ ‬بردع‭ ‬التهديدات‭ ‬الإيرانية‭ ‬النووية‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لطهران‭ ‬بامتلاك‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬وأشار‭ ‬الإعلان‭ ‬الأميركي‭ – ‬الإسرائيلي،‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ستستخدم‭ ‬قوتها‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬امتلاك‭ ‬إيران‭ ‬سلاحاً‭ ‬نووياً‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬الإعلان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لمواجهة‭ ‬العدوان‭ ‬الإيراني‭.‬

الإعلان‭ ‬الأميركي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬مثله‭ ‬الطرفان‭ ‬منذ‭ ‬عقدين،‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضروري‭ ‬لمصالح‭ ‬أميركا‭ ‬وركيزة‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭. ‬كما‭ ‬شكل‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬الدفاع‭ ‬المتطورة‭ ‬محورا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬الإعلان‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الإعلان‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬أسلحة‭ ‬الليزر‭ ‬عالية‭ ‬الطاقة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭.‬

الإعلان‭ ‬الأميركي‭ – ‬الإسرائيلي،‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬البلدين‭ ‬لتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وأضاف‭ ‬الإعلان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬أميركا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬فقط،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬هذه‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭ ‬ككل‭. ‬وأكد‭ ‬الإعلان‭ ‬أن‭ ‬اتفاقيات‭ ‬السلام‭ ‬مهمة‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‭. ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بمنتدى‭ ‬النقب‭ ‬حول‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬أكد‭ ‬لابيد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬كملاذ‭ ‬أخير‭ ‬لحماية‭ ‬أمننا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدبلوماسية‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لوقف‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬ومشددا‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬تهديد‭ ‬عسكري‭ ‬لإيران‭ ‬لوقف‭ ‬تطوير‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬لابيد‭: ‬نمد‭ ‬يدنا‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

بايدن‭ ‬لـ»العربية‮»‬‭: ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لإيران‭ ‬بحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬نووي

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬بايدن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تحصل‭ ‬أبدا‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدبلوماسية‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬وعلق‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لن‭ ‬ننتظر‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬ردا‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بخصوص‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬منع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬تسليح‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬بينها‭ ‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.. ‬ودمج‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬ابتعادنا‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬ترك‭ ‬فراغا‭ ‬استغلته‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

بايدن‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬العربية،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لإيران‭ ‬بحيازة‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‮»‬‭.‬