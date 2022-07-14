الرئيس الإيراني يرد على تصريحات “بايدن” بشأن امتلاك طهران للسلاح النووي

محمد بن مسعود - الدمام - تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد على واشنطن وحلفائها وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكد الرئيس الأمريكي، رداً على سؤال من قناتي “العربية” و”الحدث”، الخميس، أن “واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وفي إجابته على سؤال مراسلة قناتي “العربية” و”الحدث”، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، قال بايدن إنه “على إيران قبول الاتفاق النووي، الذي وضعناه على الطاولة”.

وأضاف في هذا السياق أنه “يحق لإسرائيل حرية التصرف وفق مقتضيات أمنها”.

واجتمع بايدن في اليوم الثاني لوصوله إلى إسرائيل، برئيس حكومة تصريف الأعمال لابيد، وانتهى اللقاء بتوقيع الطرفين على “الإعلان الأمريكي ـ الإسرائيلي”.