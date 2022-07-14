اخبار الخليج – 100% الاشغال الفندقي.. ومنتجعات تكسر حاجز 300 دينار لليلة.. فكيف تقضي اجازتك الصيفية؟

محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت أسعار حجوزات الفنادق والمنتجعات ارتفاعا ملحوظا خلال الصيف، حيث كسرت أسعار حجوزات بعض المنتجعات لليلة واحدة حاجز الـ 300 دينار بحريني، تزامنا مع الاجازة الصيفية واجازة العيد السعيد، فيما تنوعت اسعار الفنادق فئتي 4 و 5 نجوم بين 40 الى 180 دينار تقريبا.

هذا وقد أجمع مديرو فنادق على أن عطلة عيد الأضحى المبارك قد شهدت اقبالًا كبيرًا على حجوزات الغرف ومرافق الفنادق، حيث وصلت نسب إشغال الغرف إلى نحو 100% طيلة أيام العيد.

واشار عد من خبراء السياحة الى ان هذه النسب الكبيرة -التي لم تشهدها الفنادق في العطل والمناسبات الرسمية خلال العامين الماضيين- تعكس الاقبال الكبير على السفر والسياحة، وكذلك تأتي للتأكيد على مكانة البحرين السياحية التي تشكل واجهة مفضلة للكثيرين، لا سيما السائحين من الدول المجاورة. وأشاروا إلى ان البرامج والفعاليات السياحية التي تشهدها المملكة، مثل مهرجان شواطئ البحرين الذي افتتحته وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي قبل أيام، لها مردود كبير على القطاع، مؤكدين أن البرامج المتنوعة تثري فصل الصيف وتساعد على استقطاب السائحين.

يذكر بأنّ مملكة البحرين قد حافظت على سلم الترتيب في الاشغال الفندقي خلال عامي 2018 – 2019 “ماقبل ازمة كورونا” وفقا لتقرير لشركة إرنست ويونغ (EY) حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.