اخبار الخليج – حبس آسيويين متهمين بمحاولة تهريب مواد مخدرة عبر المطار

محمد بن مسعود - الدمام - صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أخطرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بتمكن‭ ‬ضباط‭ ‬جمارك‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬ثلاثة‭ ‬آسيويين‭ ‬حاولوا‭ ‬تهريب‭ ‬‮٢٧٥‬‭ ‬كبسولة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادتي‭ ‬الشبو‭ ‬والهيروين‭ ‬المخدرتين‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬والاتجار‭ ‬فيها‭ ‬بالبلاد‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬باستجواب‭ ‬المتهمين‭ ‬الذين‭ ‬أقروا‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬تهم،‭ ‬وأدلوا‭ ‬بمعلومات‭ ‬عن‭ ‬شركائهم‭. ‬وعليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبسهم‭ ‬احتياطيًا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وندبت‭ ‬الخبراء‭ ‬المختصين‭ ‬لفحص‭ ‬المضبوطات‭.‬

ولازالت‭ ‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬اشتراكه‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬