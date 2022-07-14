اخبار الخليج – حبس آسيويين متهمين بمحاولة تهريب مواد مخدرة عبر المطار

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة محافظة المحرق بأن إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أخطرت النيابة العامة بتمكن ضباط جمارك مطار البحرين الدولي من ضبط ثلاثة آسيويين حاولوا تهريب ٢٧٥ كبسولة تحتوي على مادتي الشبو والهيروين المخدرتين بداخل أحشائهم، وذلك بقصد ترويجها والاتجار فيها بالبلاد.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين الذين أقروا بما نسب إليهم من تهم، وأدلوا بمعلومات عن شركائهم. وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات.
ولازالت التحقيقات مستمرة لتقديم كل من يثبت اشتراكه في الجريمة للمحاكمة الجنائية.
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