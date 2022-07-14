اخبار السعوديه

فتح باب القبول والتسجيل بقوات الأمن البيئي

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98 ألف مستفيد من مبادرة طريق مكة في 5 دول

شهدت مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية هذا العام 1443هـ ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف...

1c6caa6a89.jpgمكة المكرمة :دوت الخليج
c2d8f5dd03.jpg15 ذو الحجة 1443 هـ

إرشاد 92 ألف حاج تائه

أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

لقاء بعد فراق وتضحيات وأطفال رجالا في الرحاب المقدسة

مع كل موسم حج يقبل الحجاج ملبين رجالا ونساء في شوق وتوق إلى المشاعر المقدسة، وداخل كل مشعر، نسمع عن قصة إنسانية تتناول حجاجا ظلوا...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

التجميد الجاف لأول مرة في الحج

استمر مشروع المملكة للإفادة من الهدي «أضاحي»، تطوير تقنية حديثة تطبق لأول عالميًا خلال موسم هذا العام لتجميد اللحوم والمحافظة على...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

أكبر جدارية شكر في منى

مكنت اللجنة المنظمة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الحجاج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية، من...

icon-byline.pngبريدة علي الحربي
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

40 ألف زائر يوميا للروضة الشريفة

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، ومن خلال الإدارة العامة للحشود...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

أطباء متطوعون: شرفنا بخدمة ضيوف الرحمن

أجمع عدد من الأطباء السعوديين المتطوعين بحج هذا العام لـ«دوت الخليج» على أنهم نالوا شرف الزمان والمكان وخدمة ضيوف الرحمن، بتقديم...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png14 ذو الحجة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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