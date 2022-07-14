فتح باب القبول والتسجيل بقوات الأمن البيئي

98 ألف مستفيد من مبادرة طريق مكة في 5 دول شهدت مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية هذا العام 1443هـ ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 15 ذو الحجة 1443 هـ 15 ذو الحجة 1443 هـ

إرشاد 92 ألف حاج تائه أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 14 ذو الحجة 1443 هـ 14 ذو الحجة 1443 هـ

لقاء بعد فراق وتضحيات وأطفال رجالا في الرحاب المقدسة مع كل موسم حج يقبل الحجاج ملبين رجالا ونساء في شوق وتوق إلى المشاعر المقدسة، وداخل كل مشعر، نسمع عن قصة إنسانية تتناول حجاجا ظلوا... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 14 ذو الحجة 1443 هـ 14 ذو الحجة 1443 هـ

التجميد الجاف لأول مرة في الحج استمر مشروع المملكة للإفادة من الهدي «أضاحي»، تطوير تقنية حديثة تطبق لأول عالميًا خلال موسم هذا العام لتجميد اللحوم والمحافظة على... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 14 ذو الحجة 1443 هـ 14 ذو الحجة 1443 هـ

أكبر جدارية شكر في منى مكنت اللجنة المنظمة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الحجاج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية، من... بريدة علي الحربي بريدة علي الحربي 14 ذو الحجة 1443 هـ 14 ذو الحجة 1443 هـ

40 ألف زائر يوميا للروضة الشريفة تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، ومن خلال الإدارة العامة للحشود... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 14 ذو الحجة 1443 هـ 14 ذو الحجة 1443 هـ

أطباء متطوعون: شرفنا بخدمة ضيوف الرحمن أجمع عدد من الأطباء السعوديين المتطوعين بحج هذا العام لـ«دوت الخليج» على أنهم نالوا شرف الزمان والمكان وخدمة ضيوف الرحمن، بتقديم... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 14 ذو الحجة 1443 هـ 14 ذو الحجة 1443 هـ

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