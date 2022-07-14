- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
98 ألف مستفيد من مبادرة طريق مكة في 5 دول
شهدت مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية هذا العام 1443هـ ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف...
إرشاد 92 ألف حاج تائه
أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا...
لقاء بعد فراق وتضحيات وأطفال رجالا في الرحاب المقدسة
مع كل موسم حج يقبل الحجاج ملبين رجالا ونساء في شوق وتوق إلى المشاعر المقدسة، وداخل كل مشعر، نسمع عن قصة إنسانية تتناول حجاجا ظلوا...
التجميد الجاف لأول مرة في الحج
استمر مشروع المملكة للإفادة من الهدي «أضاحي»، تطوير تقنية حديثة تطبق لأول عالميًا خلال موسم هذا العام لتجميد اللحوم والمحافظة على...
أكبر جدارية شكر في منى
مكنت اللجنة المنظمة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الحجاج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية، من...
40 ألف زائر يوميا للروضة الشريفة
تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، ومن خلال الإدارة العامة للحشود...
أطباء متطوعون: شرفنا بخدمة ضيوف الرحمن
أجمع عدد من الأطباء السعوديين المتطوعين بحج هذا العام لـ«دوت الخليج» على أنهم نالوا شرف الزمان والمكان وخدمة ضيوف الرحمن، بتقديم...
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل بقوات الأمن البيئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.