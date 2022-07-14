شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستعين بوالد حارس منتخب البوسنة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استعانت إدارة نادي الوحدة السعودي، بوالد حارس منتخب البوسنة والهرسك، في الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الوحدة يقترب من التعاقد مع برونو أكرابوفيتش

ووصل البوسني برونو أكرابوفيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، إلى مدينة جدة، أمس، رفقة جهازه المعاون.

وكان في استقبال الجهاز الفني الجديد لفريق الوحدة، داخل المطار، ماجد الهزاني، مدير الفريق، وصفوان المولد، إداري الفريق.

وتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من، البوسني برانكو أوكيتش، المدرب المساعد، والكرواتي فلاديمير فاسيلي، مدرب حراس المرمى، والبوسني ميتين داليب، مدرب اللياقة.

وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أنه قد يرتفع عدد المساعدين في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، قبل بدء الموسم. وذكرت الصحيفة أن فاسيلي، هو حارس مرمى كرواتي دولي سابق، من عائلة أصلها بوسني، وهو والد نيكولا، حارس مرمى منتخب البوسنة والهرسك الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لبدء المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، صعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد هبوطه الموسم الماضي.

الوحدة السعودي