شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السعودي يقترب من منافسات الدوري الإماراتي في صفقة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الرحيل إلى منافسات الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

- ماشاريبوف يقترب من الأهلي الإماراتي

وأكدت صحيفة "الاتحاد الإماراتية"، أن الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب الفريق بنادي النصر، قريب من التوقيع مع شباب الأهلي الإماراتي بالموسم الجديد.

وتابعت: "ماشاريبوف وقع بالفعل على عقد لمدة 3 مواسم مع نادي شباب الأهلي الإماراتي، تمهيدًا للرحيل عن النصر في الانتقالات الصيفية".

- جارسيا يُطيح بخدمات ماشاريبوف من النصر

وأضافت: "الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد لفريق النصر، قرر استبعاد ماشاريبوف من حساباته، ومنحه الضوء الأخضر للرحيل عن العالمي، ليتوجه نحو الدوري الإماراتي".

وكان نادي النصر تعاقد مع اللاعب الأوزبكي في يناير 2021، قادمًا من باختاكور الأوزبكي، ولكنه قام بإعارته إلى صفوف شباب الأهلي لمدة 6 شهور، بسبب حرمان النصر من قيد الصفقات الجديدة في ذلك الوقت، لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

- مسيرة ماشاريبوف مع شباب الأهلي والنصر

ولعب ماشاريبوف مع الفريق الإماراتي، 19 مباراة، بواقع 12 مباراة في الدوري الإماراتي، و4 مباريات في دوري أبطال آسيا، و3 مباريات في كأس رابطة المحترفين الإماراتية، وأحرز هدفًا مع شباب الأهلي في الدوري الإماراتي، فيما وقع على 9 تمريرات حاسمة، حيث صنع 5 أهداف في الدوري وهدفين في الكأس وهدفين في دوري أبطال آسيا.

واستعاد نادي النصر، خدمات ماشاريبوف، حيث شارك في 29 مباراة، بواقع 26 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدفين وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في 3 مباريات بدوري أبطال آسيا، وسجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة.

أبرز مهارات مارشاريبوف