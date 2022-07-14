بالفيديو .. 48 ألف حاج يغادرون المملكة بعد إتمام مناسكهم

محمد بن مسعود - الدمام - غادر 48 ألف حاج المملكة بعد أن أتموا مناسكهم بكل سهولة ويسر وفق إجراءات تنظيمية عالية الدقة.
ووفقاً لـ «الإخبارية»، غادر ضيوف الرحمن مكة المكرمة بعد أن أدوا فريضة الحج، وشهد أحد مقرات تفويج الحجاج من مكة إلى محافظة جدة انتظامًا في حركة المغادرة.
وغادر عدد من الحجاج من مختلف الجنسيات عن طريق ميناء جدة الإسلامي، بينما غادر آخرون جوًّا وبرًّا بشكل مرن وسلس من مركز التفويج.
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ووصل عدد الحافلات التي أقلت ضيوف الرحمن إلى 323 حافلة من الحافلات المخصصة للتفويج، بينما تتواصل عملية المغادرة على مدار الساعة.
جاء ذلك وفق إجراءات تنظيمية دقيقة ومشاركة الجهات المشاركة في موسم الحج كافة والتي عملت على ضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.
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