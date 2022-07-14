اخبار الخليج – سفير البحرين لدى السعودية يستقبل بعثة الحج البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ناصر بن حمد يتسلم كتاب «مئوية كرة القدم البحرينية» من الشيخ دعيج بن سلمان ويؤكد أن البحرين ترتبط بتاريخ ناصع في رياضة كرة القدم

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